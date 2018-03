El Suprem s'enfronta a la Fiscalia per demanar la llibertat de Forn

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 16:00 h

Els magistrats diuen que són "polítics empresonats per delictes gravíssims de rebel·lió i sedició"

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El Tribunal Suprem atén la demanda de VOX i rebutja la petició de la Fiscalia, que demanava llibertat sota fiança de 100.000 euros per a Joaquim Forn, i el manté a presó. En la resolució de la sala d'apel·lacions del tribunal, els magistrats han carregat contra la Fiscalia per canviar de criteri i defensar que no existia risc de reiteració sense, segons ells "acompanyar-ho de cap argument".

Els tres magistrats del Suprem, que havien de decidir si deixaven en llibertat Forn, han carregat durament contra la Fiscalia per canviar de criteri en pocs dies.

El ministeri públic va al·legar que no existia risc de reiteració delicitva i que patia una malaltia i, per tant, calia deixar-lo lliure per "raons humanitàries". La decisió la va expressar el fiscal Fidel Cadena, reconeixent que ho feia per ordres directes del fiscal general i sense més explicacions.

Ara, el Suprem, en la resolució dictada aquest dijous, es posiciona contra el ministeri públic per haver canviat de criteri i no haver-ho acompanyat "de cap argumentació". Al·leguen també, que la defensa "no ha acreditat" la malaltia que pateix, que va donar positiu en el test de la tuberculina.



"Delictes gravíssims de rebel·lió i sedició"

La resolució dels magistrats del Suprem va més enllà i detalla que cal parlar de "polítics presos per haver comès indiciàriament delictes gravíssims de rebel·lió i sedició" i neguen l'existència de presos polítics.

A més, apunten que tant Forn com Sànchez són "icones" i "referents" de l'independentisme i que, si surten en llibertat, poden tornar a reiterar.

De Forn, asseguren que no ha abandonat "definitivament" la voluntat "d'enfrontament directe amb l'Estat". I de Sànchez, afirmen que si el deixessin lliure, això facilitaria la repetició dels actes delictius per "l'experiència i el grau de capacitat de l'imputat".

La sala tenia sobre la taula dos recursos de les defenses de Sànchez i Forn per revisar decisions que el jutge Llarena havia pres al febrer, quan va mantenir-los a la presó. Ara, la sala d'apel·lacions ha avalat la decisió de Llarena i conclou que tots dos han de continuar entre reixes. En el cas de Forn, ho fa escoltant el criteri de VOX. Pel que fa a Sànchez, tant acusació popular com Fiscalia havien demanat que es mantingués la mesura cautelar de presó preventiva.

Notícies relacionades