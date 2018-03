La CUP manté les quatre abstencions a la investidura de Turull

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 16:40 h

Des de la formació asseguren que "no podem condicionar la nostra acció política de repressiva de l'Estat"

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | "No podem condicionar la nostra acció política a l'acció de repressiva de l'Estat. Des del primer moment, vam dir que calia continuar l'embat amb un programa de govern per aquesta legislatura que fos valent i continués el mandat de l'1-O", han explicat en un comunicat des de l'organització.

"En aquest sentit, i com la CUP ja va expressar en el seu consell polític del 3 de març, la proposta de programa de govern de JxCat i ERC no avança en la construcció de mesures republicanes ni socials, que responguin als drets i necessitats de la classe treballadora i de la resta de classes populars", han afegit.

En aquest sentit, els anticapitalistes asseguren que "considerem que l'estat espanyol vol condicionar l'acció política a través de la justícia, i això no ho podem permetre. Cal coordinar l'acció antirepressiva perquè ens faci més fortes políticament, però això no significa fer política a cop de citació del jutge Llarena". D'aquesta manera "reiterem que la convocatòria de ple d'investidura va ser una decisió d'ERC i JxCat i que la CUP-CC no hi va participar".

Segons, han exposat, en finalitzar el Consell Polític un portaveu de l'organització ha notificat per telèfon tant a JxCat com a ERC la postura adoptada.

Notícies relacionades