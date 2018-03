Turull: ''En aquesta hora greu, solemne però també esperançadora"

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 17:40 h

"No sóc jo qui havia de ser aquí", ha recordat durant el seu discurs

A.S. | "En aquesta hora greu, solemne però també esperançadora". D'aquesta manera ha començat el discurs del seu ple d'investidura Jordi Turull. "No sóc jo qui havia de ser aquí. A dos diputats d'aquesta cambra se'ls ha privat la llibertat de ser escollits", ha comentat fent referència Carles Puigdemont i Jordi Sànchez.

"Podria no haver acceptat aquesta responsabilitat. Han estat moltes les veus que m'han dit que pensés en mi i en la meva família, ho ha dit molta gent que em coneix i que m'estima", ha exposat. Però Turull ha assegurat estimar-se "massa" Catalunya: "M'estimo molt aquest país potser massa, la gent, la terra, els paisatges, el tarannà".

El candidat de JxCAT ha dit presentar-se amb "molts encerts i errors" i ha constatat que ha "rentat molts plans i segurament n'he trencat uns quants". Malgrat tot, ha recordat que li "agrada treballar donant confiança".



Una (nova) referència al diàleg



"Per què no ha de ser possible el diàleg entre el Govern i Madrid?", s'ha preguntat Turull i ha afegit que "el pacte, el diàleg i l'entesa també ens defineix com a poble".

D'aquesta manera, ha tornat a oferir "al govern espanyol un espai de diàleg, per resoldre políticament el nostre problema". També ha recordat que "volem més i millor sobirania".



En castellà, Turull ha recordat al poble espanyol que "heu vist un poble pacífic, mai ens vam imaginar tanta violència per oposar-se a les urnes" i ha recordat també que "ens uneix el mateix desig, viure en llibertat".

Tornant al català, també ha recordat que "volem més i millor sobirania".



Consulta aquí el discurs complet de Jordi Turull.

