La Guàrdia Civil acusa ara a Turull de ser una persona ''extraordinàriament rellevant'' en l'1-O

22 de març de 2018, 18.46 h







La gestaPPo fara el que sigui per continuar espoliant Catalunya

De que viuran,sino ?

No han treballat mai

Si perden Catalunya (que la perderan), hauran de treballar i no en saben

llavors ? Repressio.