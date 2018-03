El mapa conceptual d'una investidura efectiva

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 21:30 h

El camí final és investir Carles Puigdemont

Gerard Sesé @gerardsese | Ningú va dir que fos fàcil. De fet, els catalans ho estan comprovant de primera pell. Repressió, violència, judicialització, presó i campanya mediàtica en contra. Contra tots els elements lluita l'independentisme. Des de les esferes polítiques, encara es fa més complicat tot plegat quan hi ha tres forces amb un objectiu comú però que volen emprendre camins diferents. Malgrat tot, hi ha un camí traçat que intentem desgranar.

Una imatge val més que mil paraules, diuen. Amb aquesta premissa hem creat un petit mapa conceptual per intentar ajudar o aportar un granet de sorra per entendre en quin punt estem, cap on anem i quines intencions hi ha. La idea segueix sent investir Carles Puigdemont. Per a fer-ho, cal modificar la llei de presidència i això passaria per a formar un govern autonòmic per a fer-ho. És per això que ara, el camí cap a la República requereix un doble procediment: el govern a l'exili que treballarà des de la clandestinitat per a traçar vies i nusos que la permetin i un Govern de la Generalitat autonòmic.





Després de l'abstenció de la CUP d'avui per a investir Jordi Turull, si la votació s'ha realitzat és perquè JxCat i ERC confien poder-lo investir en segona volta el dissabte amb majoria simple. El problema és que demà, el candidat a la presidència, ha de visitar el Tribunal Suprem a Madrid amb la possibilitat de tornar a la presó. Si no fos així, hi haurà investidura dissabte. Si no, es buscarà un altre candidat.

