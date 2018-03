[Vídeo] Arrimadas a Turull: ''Vostè no és creïble, senyor Puigdemont!''

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 19:05 h

La líder de Ciudadanos s'ha equivocat durant el seu torn diverses vegades

Redacció | La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, s'ha confós en diverses ocasions. Es dirigia a Jordi Turull durant el ple d'investidura però s'ha equivocat i s'hi ha referit com a Carles Puigdemont. Arrimadas ho ha atribuït als discursos perquè, tal com ha remarcat, li han sonat iguals. "Avui no estem davant d'un ple d'investidura", ha comentat.

"Avui estem aquí per tenir un capítol més del procés". "Sr. Turull, vostè no està aquí per ser president, ningú el vol. Només s'ha d'escoltar el seu discurs per saber-ho".

La líder de la formació taronja ha remarcat en diverses ocasions que Turull no pot ser "la solució perquè era el portaveu del govern separatista. Vostè ha provocat aquest xoc institucional". "Aquesta situació no és normal a Catalunya", ha esmentat.



"Del seu discurs hi ha poc a comentar. Vostè ha decebut tothom", ha exposat. "No ha acceptat la realitat que tot ha estat una farsa, que no hi ha república. No ha vingut amb la valentia ni a escoltar el que moltes persones volien escoltar: ni república ni independència. I tampoc ha dit que defensarà la legalitat". "El primer que no estava satisfet amb el seu discurs ha estat vostè mateix", ha subratllat.



"No són creïbles"

"Els que trenquen la convivència no poden garantir la unitat, no és creïble senyor Turull". "Saben que no són creïbles perquè han tingut l'oportunitat de governar per tots els catalans però no ho han fet".

Arrimadas ha volgut recordar que "una vegada més tornem a estar pendents en un ple de la CUP". "Ja està bé, aprenguem dels errors".





Estan tan obsessionats que ja no saben ni el que diuen xD pic.twitter.com/sPbfUmnS8U — Gerard Sesé (@gerardsese) 22 de març de 2018 La líder de Ciudadanos ha insistit però en la necessitat de centrar-se en allò que ens uneix: "per què no ens podem posar d'acord?", s'ha preguntat.

