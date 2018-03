[Vídeo] Sabrià deixa retratada Arrimadas: ''hem trobat a faltar Màtrix en el seu discurs''

Càrrega contra la bancada unionista

Sabrià s'ha dirigit a Cs, PP i PSC advertint-los: "el xantatge i els tribunals governen Catalunya perquè a les urnes sempre perden [...] teniu la força bruta però us falta la raó i aquesta sempre s'acaba imposant".

Crida als comuns

També ha fet referència indirecta als comuns: "tots els demòcrates s'han de sentir interpel·lats no només els independentistes" i ha recordat els casos com els d'Arco, titellaires, rapers, Múrcia, llei mordassa: "no tenim cap dret social garantit a Espanya".

El camí del nou Govern

Sabirà ha dit que "avui posem la primera pedra per desterrar les conseqüències del nou decret de nova planta" i que el país necessita "un Govern urgent i tornar les institucions a la seva gent". És per això que ha explicat que "li donem tot el suport a Jordi Turull, sincer i acompanyat d'exigència".

L'esperit de l'1-O

El republicà ha assegurat que "no renunciem a anar endavant: no posarem en risc la victòria de l'1-O i la revàlida del 21-D" i que ara no volen "tornar a un bucle electoral".

Tetrata Arrimadas

També s'ha dirigit directament a Inés Arrimadas, de Cs recordant que ha fet un discurs calcat al d'altres vegades: "hem trobat a faltar Màtrix" i ha fet referència al lapsus de la unionista que ha dit Puigdemont a Turull i que va dir Mas a Puigdemont.

Línia dura Junqueras

Sabrià també ha demostrat abraçar la línia ideològica de Junqueras: "només podem transformar la realitat si no aconseguim un suport ingent, encara més gran, ampliar la base social. Hem de posar les llums llargues i evitar el cop de volant.