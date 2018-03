Iceta: ''El discurs de Turull recorda als discursos de Pujol''

Ha recordat d'aquesta manera que en el discurs de Turull no hi ha aparegut en cap ocasió la paraula "república".

Iceta ha recordat que "volen una majoria amb un programa que no és compartit amb totes les parts". "Aquesta legislatura comença malament des del nostre punt de vista", ha comentat. "Cal refer consensos bàsics i això implica renunciar a algunes coses accelerades i poc pensades", ha assegurat. "Quan sento les paraules de 'diàleg, negociació i pacte' me n'alegro".

