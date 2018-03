Domènech s'estrena en un ple d'investidura al Parlament pensant-se que està al Congerso

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 20:25 h

Ni Arrimadas ha fet tantes referències a la política espanyola

Gerard Sesé @gerardsese | Xavier Domènech, de Catalunya en Comí, que és un dels diputats novells al Parlament de Catalunya, durant el seu torn durant el debat d'investidura sobre el candidat Jordi Turull, ha elaborat un discurs amb constants referències a la política espanyola i, fins i tot, s'ha dirigit més al PP, Ciudadanos i PSC (fent rerefències al PSOE) constantment.

De fet, Domènech una de les seves primeres peticions no ha estat al candidat sinó al líder del PSC, Miquel Iceta. El comú li ha demanat, ,fent referència al seu discurs fet anteriorment, que "si demana ampliar majories transversals, vagi realment més enllà i estigui disposat a fer una moció de censura per fer fora al partit popular de l'Estat al Congreso".

En algun moment, també s'ha referit, però, al candidat. Segons Domènech, Turull s'ha limitat a "fer una lectura programàtica amb poca passió" i fins i tot l'ha vist "trist". Contra els republicans ha considerat que no tenen "ni estratègia ni tàctica" i ha recordat que "vostès reaccionen al calendari que marca el procés judicial" en referència la convocatòria exprés del ple.

Domènech s'ha preguntat "fins quan i fins on" arribarà el sobiranisme. Segons el comú, s'està vivint un esgotament mental del procés. "S'ha fet mai un procés constituent fora del país?", s'ha preguntat en referència a les tasques que està duent Puigdemont a l'exili. Ha demanat aturar les astúcies de l'independentisme perquè "hi ha patiment de tot un poble".



Domenech ha dit que el seu vot negatiu a Turull perquè "el que avui se'ns proposa no serveix per acabar amb el procés judicial ni acabar amb el bloqueig" i que cal afrontar una nova etapa.

