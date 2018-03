Riera: ''Els nostres vots són pedres a l'estómac de l'Estat''

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 20:35 h

Els cupaires asseguren que Carles Puigdemont continua sent el seu candidat

Redacció | "L'independentisme va ignorar de forma ingènua l'Estat espanyol", ha començat el diputat de la CUP Carles Riera. "L'autonomisme de la sociovergència és el que no ha de tornar".

"Carles Puigdemont continua sent el nostre candidat", ha repetit. "Els nostres vots són pedres a l'estómac de l'Estat", ha afegit.

"Ha arribat l'hora de dir no a tanta demora, a tanta dilació". "Cal fer un front institucional ara i aquí, sempre". "Ja hem fet prou fulls de ruta sobre paper", ha exposat. Riera ha repetit que Carles Puigdemont és el "nostre candidat i ho és malgrat les vacil·lacions del dia 10 i 27 d'octubre i ho és perquè així ho va voler el poble de Catalunya".

"És al carrer on caldrà refermar i fer tornar als exiliats i fer tornar als condemnats". "La gent no es mereix més reculades". "Si Carles Puigdemont no havia de ser el candidat, nosaltres sempre hem dit que no vetaríem cap nom que apostés per la República" i ha afegit que "hem intentat arribar sense èxit a un acord republicà".



"No podem assumir aquest programa"

"Ens plantegen que fent autonomia, algun dia podem tornar a la República. No podem assumir aquest programa" i per això ha exposat que la CUP votarà amb quatre abstencions: "no podem assumir el que ens plantegen".