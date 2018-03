Albiol a Turull: ''Els meus fills van l'escola amb més alegria que la que vostè demostra per ser president''

Albiol ha començat assegurant que "ningú ha fet la pregunta més important" i ha prosseguit: "de veritat vol ser president de la Generalitat? Jo crec que no". Al seu estil habitual ha afegit: "els meus fills van al col·legi amb més alegria que vostè aquí a la tribuna".

Des de la comoditat de parlar tenint al costat de clavegueres de l'Estat, Albiol ha dit que "l'Estat de dret espanyol ha guanyat perquè el discurs que ens ha fet avui no té res a veure amb el que vostè ha fet sempre". I ha tornat a fer una pregunta: "a quin Jordi Turull ens hem de creure? Al d'avui? Al conseller de la Generalitat?"

El líder del PP ha tornat a citar Tarradalles com un exemple de dignitat per a contrarestar-lo amb la figura de Puigdemont a l'exili.

Ha assegurat que si Turull és president, significa "allargar l'angoixa, no creuen que ja n'hem tingut prou?". Per acabar, ha dit que els independentistes més optimistes "van tenir una república de 8 segons i per alguns d'aquí, davant del jutge, van assegurar que no va ni existir" tot intentant menysprear la tasca de l'anterior govern i la por que genera l'Estat i la seva repressió judicial.



Per acabar, calcant l'error d'Inés Arrimadas, també ha confós Turull amb Puigdemont, demostrant l'obsessió amb el president legítim.