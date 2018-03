Eduard Pujol: ''Catalunya serà lliure o no serà''

Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 21:20 h

"No oblidarem l'1-O, no oblidarem el dia que vam ser més dignes que mai, som l'1-O", ha subratllat

Redacció | "Tindria por de confondre la senyora Arrimadas amb Lerroux, de confondre Albiol amb Arias Navarro, Miquel Iceta amb Duran, i Domènech perquè no sap si fa política al Parlament o al Congrés. Senyor Albiol té la cara de ciment armat". Així de contundent ha començat la seva intervenció el portaveu de JxCAT Eduard Pujol.

"És una falta de respecte fer conyeta de Jordi Sànchez, és molt fàcil ser valent quan tens al darrere un estat que juga les seves cartes. Seria el més valent de la classe" i ha afegit que "vivim una situació excepcional. Si visquéssim en la normalitat democràtica, restituiríem en el càrrec el president Puigdemont, perquè així ho van decidir les urnes", ha recordat.

"No oblidarem l'1-O, no oblidarem el dia que vam ser més dignes que mai, som l'1-O", ha subratllat. "Ens mou l'expressió cívica de les idees. Ens mou la pau, raonar, parlar, som des del respecte, un sol poble amb capacitat de decidir".

"El que van fer va ser un atac a l'autogovern i als catalans", ha exposat Pujol. "No es pot construir res robant la llibertat i imposant autogovern als catalans" "L'Estat no coneix Catalunya ni la vol conèixer i tampoc la reconeix i per això no la respecta", ha recalcat.

"Avui necessitàvem unitat, això no anava de taxes", ha recordat, referint-se a les abstencions anunciades de la CUP. "Dissabte farem. Si aquest país no és capaç de fer un front comú contra la repressió de l'Estat com és possible construir el país que ens demanen?"

Eduard Pujol ha acabat el seu torn assegurant que dissabte es tornaran a trobar, en la segona sessió de la investidura. Jordi Turull necessita aquest dijous una majoria absoluta que no tindrà però dissabte serà suficient amb la majoria simple.

