Última actualització Dijous, 22 de març de 2018 21:40 h

Acusa a Arrimadas d'haver "despreciat a dos milions de catalans"

Redacció| "Sempre he sigut independentista i sempre ho seré". És la rèplica de Jordi Turull a tots els grups parlamentaris quasi al final del ple d'aquest dijous, en que es debatia la seva investidura com a president de la Generalitat. Un dia abans d'acudir al Tribunal Suprem amb la possibilitat que Pablo Llarena l'empresoni de nou, Turull ha tornat a manifestat la voluntat del sobiranisme de "seure a negociar i a dialogar" -"m'agradaria poder arribar a un acord, perquè és el que la gent ens demana"- però sense renunciar a "fer-nos dignes del resultat del 21-D".

En el seu segon torn de paraula, Turull ha aprofitat també per retreure a la líder de C's, Inés Arrimadas, el seu discurs i l'ha acusat d'haver "despreciat a dos milions de catalans". "No se si el que l'esgota a vostè és el procés o la democràcia", ha etzibat per lamentar que la formació taronja no aporti "cap solució" a la situació política actual a Catalunya.



Turull també ha tingut paraules pels socialistes i ha assegurat que el dirigent del PSC, Miquel Iceta, és "igual de responsable que els del 155". D'altra banda, ha agraït a ERC el seu suport i als comuns "el paper de la seva formació envers el 155".