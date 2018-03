Minoves defensa que “el procés d’emancipació no s’acaba amb la investidura d’un president”

Última actualització Divendres, 23 de març de 2018 05:00 h

Considera "seriòsament" la vicepresidència de l'ANC

Redacció| Segons David Minoves, "ens hem fixat massa en allò que fan els partits, el Govern o el Parlament i el procés d’emancipació no s’acaba amb la investidura d’un president, sigui legítim o efectiu. Hem de tenir una agenda pròpia i el debat intern de l’Assemblea ha de passar per anar molt més enllà d’aquestes pulsions i -sobretot- mantenir una transversalitat que es va perdre durant l’últim trimestre". Ho ha dit en una entrevista a 'Revista Mirall', on parla sobre la seva decisió de llançar-se (o no) a la piscina de la presidència o la vicepresidència de l’ANC després d'haver estat escollit membre del Secretariat Nacional. Només la professora d'Economia a la UB, Elisenda Paluzie, i el co-fundador del Cercle Català de Negocis, Joan Canadell, van sumar més vots en aquest procés que el president del CIEMEN.



Què espera de l'ANC?



"El que vull és que l’Assemblea retorni a la seva posició originària, en la que marcava uns objectius conjuntament amb altres actors per bastir una agenda pròpia de la societat civil", ha assegurat i ha animat Paluzie a presentar la seva candidatura per presidir l'ANC. Ell mateix considera "seriosament" la vicepresidència; sense por a la repressió de l'Estat. "No crec que la independència necessiti màrtirs; sinó efectivitat, discurs i estratègia", ha conclòs.





Paluzie, de fet, va assolir la primera posició amb una avantatja abismal -segons Minoves, entre altres coses- perquè "ha estat capaç de fer una proposta com a secretària nacional sense agenda per encapçalar l’ANC i sense exposar cap model específic". "Suposo que tothom s’hi ha sentit molt més còmode, perquè no proposava un model o altre", ha dit.Sobre el procés de tria que s'ha seguit a l'ANC, Minoves ha assegurat que aposta per una regeneració profunda de l’entitat, cosa que -diu- han compartit els votants. "Hi ha hagut un vot favorable a la renovació en tots els sentits. En primer lloc, de persones", ha explicat per afegir que "hi ha hagut un model de continuïtat, fins i tot d’una certa bunquerització en alguns aspectes (de negar l’evidència) i una pulsió renovadora".Pel que fa a la pugna interna entre la seva candidatura i la d'Adrià Alsina -retirat ja de la carrera-, que es postulava per seguir amb el llegat de Jordi Sànchez; Minoves ha manifestat que "hi havia un ambient enrarit". "Jo no he participat de tot això [pugnes internes a l'ANC en el passat] i m’ho he trobat un cop m’he presentat a aquestes eleccions: se m’han atribuït coses, se m’han deixat d’atribuir altres", ha explicat. I ha apuntat -per altra banda- que ha estat "assenyalat per dir que no se m’havia de votar i -a més- en funció del meu passat militant" a Esquerra Republicana. També ha criticat que es vetés la candidatura d'Antonio Baños al Secretariat Nacional i ha assegurat que "no permetre que Baños es presentés va ser un flac favor a la pròpia Assemblea i al moviment sobiranista".