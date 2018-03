Portades: L'ABC s'acarnissa amb els líders independentistes

"Reos de su farsa" titula l'ABC, en referència a Jordi Turull, Marta Rovira, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa. El rotatiu centra tota la seva portada en la causa contra els líders independentistes i assegura que "la CUP frustra l'intent desesperat del secessionisme d'investir a Turull abans que el jutge pugui ordenar el seu ingrés a presó".El Periódico, La Vanguardia i El País se centren en la investidura fallida de Turull.També ho recullen El Mundo i La Razón, que culpen la CUP de la no investidura del diputat de JxCat.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal