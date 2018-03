Aquests són els motius de Llarena per citar Forcadell, Turull, Rull, Romeva, Rovira i Bassa

Del tota del 28 encausats només 6 han de comparèixer. Els punts on coincideixen és mantenir-se actius políticament i segons els criteris judicials, això facilitaria la reiteració delictiva.

La Guàrdia Civil sospita que el cens va sortir de Treball i Afers Socials i Bassa duia en la cartera. I, finalment, situen a Rovira com a nucli dur de l'organització del procés.

Llarena podria revisar les mesures cautelars i enviar-los a presó aquest mateix divendres. Sorprèn però la rapidesa amb la qual ha actuat el jutge, just després de la renúncia de Jordi Sànchez i quan Turull Començava a sonar com a candidat.

