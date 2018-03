Riera no descarta noves aliances si és per fer República

D'altra banda, ha recordat que "la gent no va votar autonomia ni investir un president autonòmic". "Va votar república", ha sentenciat Riera. En aquest sentit, ha recordat que el 30 de desembre quan s'anava a investir Puigdemont la CUP anava amb quatre vots positius. Pel que fa a la causa contra els dirigents sobiranistes, Riera ha dit que estan en contra del que passi avui al Suprem. "Els encausats saben que compten amb la nostra solidaritat", ha reblat el diputat.

En aquest sentit, el diputat de la CUP ha advertit que "no pot ser que l'acció repressiva de l'Estat i els tribunals ens marquin l'agenda política", i per això, concreta que la CUP teixirà noves aliances amb ERC i JxCat només si aquests partits fan república. "Assumint qualsevol responsabilitat, sense límit", ha assegurat.

