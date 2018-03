Puigdemont, a Rovira: ''Li dono una abraçada personal''

Última actualització Divendres, 23 de març de 2018 11:45 h

El president assegura que desconeixia les intencions de la secretària general d'ERC

Redacció | "Li faig una abraçada personal, solidaritat, afecte i suport", ha exposat Carles Puigdemont en roda de premsa des de Finlàndia. "Estem vivint una dura i injusta persecució de l'Estat".

Carles Puigdemont en roda de premsa a Hèlsinki, Finlàndia © Blanca Blay Comparteix Tweet

Puigdemont ha recordat, una vegada més, que "l'Estat espanyol no accepta el resultat del 21-D" així com tampoc "respecta la separació de poders". "Lluitem contra un règim autoritari que no respecta la decisió del poble català".

Sobre l'exili de la secretària general d'ERC, Puigdemont entenc que "amb aquest gest vol posar èmfasi en aquesta anomalia". I ha afegit que "podrem col·laborar encara més que el que hem fet fins ara".



Ara bé, el president ha volgut deixar clar que mai havia parlat d'aquesta opció amb Rovira: "Mai havia parlat amb Rovira d'aquesta possibilitat, per tant no ha estat una acció coordinada. Vull mostrar absolut suport i respecte. Ha pres una bona decisió per continuar defensant els drets" i ha comentat que "sé que la decisió de Rovira no és senzilla i menys quan tens fills petits". "Ofereixo a Rovira tota la meva col·laboració per defensar els drets del poble català", ha volgut subratllar.

"Fa unes setmanes el Parlament va aprovar per una gran majoria el seu suport a la meva presidència, i en conseqüència, la meva legitimitat. Tot el que faré en el futur es basa en aquesta legitimitat".



"Turull era el millor candidat"

Sobre la investidura fallida de Turull ha volgut deixar constància que "Turull era el millor candidat després de Sànchez, no sé quina serà la decisió del jutge sobre la seva persona". "No és lliure el Parlament per triar un dels candidats escollits com a president? Es veu que no", s'ha respost.

"No deixaré de defensar els drets col·lectius del poble de Catalunya" i ha detallat que "el nostre desig és escollir un membre de JxCat com a candidat perquè sigui president. Turull era el millor després de Sànchez. No sé quina serà la decisió del jutge". En aquest sentit, Puigdemont també ha exposat que ara caldrà estudiar "quines accions podem emprendre mentre no sigui ferm", referint-se a les imputacions del Suprem als líders republicans.

"Treballarem perquè el Parlament pugui decidir el candidat que vulgui, no el que el jutge o la Moncloa decideixi", ha assegurat. "A mi em van votar i hauria de tenir els meus drets intactes com a diputat"

