Aquests són els delictes que imputa el Suprem als líders republicans

D'aquests tretze, també processa per malversació Puigdemont i Junqueras i els mateixos set consellers destituïts.



La resta de membres del Govern que van organitzar l'1-O, Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Serret, aniran a judici per malversació i desobediència però no per rebel·lió.



A més, a tots 14 el jutge els imposa una fiança de 2,1 milions d'euros per responsabilitat civil.

D'altra banda, tots els exmembres de la mesa del Parlament menys Forcadell, Simó, Barrufet, Nuet i Corominas, se'ls jutjarà només per desobediència, més Anna Gabriel i Mireia Boya.



El jutge no processa i, per tant, arxiva la causa d'Artur Mas, Neus Lloveras i Marta Pascal. Aquestes interlocutòries es poden recórrer davant el mateix jutge i a la sala d'apel·lacions.



Ara, el jutge Llarena ha donat dues hores per tal que els advocats de les defenses i a l'acusació popular de Vox puguin llegir la interlocutòria del processament. I a dos quarts d'una començaran les declaracions.