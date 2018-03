Un senador de Bildu: ''És injust que representants legítims estiguin en aquest tribunal de la Santa Inquisició''

Última actualització Divendres, 23 de març de 2018 12:15 h

Ha mostrat el seu suport als encausats davant les portes del Suprem

Redacció | El senador basc d'EH Bildu, Jon Iñarritu, conegut per les seves declaracions contra l'executiu de Rajoy per la seva gestió a Catalunya, s'ha solidaritzat amb els líders sobiranistes que seran jutjats per rebel·lió, tal com ha dictaminat el Tribunal Suprem aquest divendres al matí.

"És injust que representants legítims de la societat catalana estiguin en aquest tribunal de la Santa Inquisició per fer simplement política i complir el mandat democràtic", ha sentenciat Iñarritu, que considera que el procés català ha sigut "exemplar, pacífic, democràtic i legítim".



El senador basc, ha denunciat que l'Estat busca una situació de "xoc" a través del dret penal de l'enemic. En aquest sentit, ha dit que "no té cap sentit" que demanin penes per delictes que superen les penes per assassinat.



directe!cat que estan a les portes del Suprem per expressar la seva solidaritat als companys catalans, una situació que ha titllat d'excepcional.



