El PSC de Barcelona lamenta, per primera vegada, la situació dels presos polítics

Última actualització Divendres, 23 de març de 2018 14:30 h

Collboni expressa el seu "record" i "escalf"

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



@JoanSole_ | La decisió de Marta Rovira, secretaria general d'ERC, de marxar a l'exili, ha sacsejat el plenari municipal de Barcelona que finalment ha estat suspès davant l'hora greu en la qual es troba el país.

Una de les veus que per primera vegada ha lamentat la situació actual dels presos polítics és la de Jaume Collboni, número u del PSC de Barcelona -partit que ha exercit de col·laborador necessari en l'aplicació de l'article 155-, que en l'última intervenció del ple ha manifestat el seu "record" per l'exregidor del PDeCAT i conseller legítim de la Generalitat, Quim Forn, i també per a la seva família, a la vegada que ha expressat el seu "escalf pels companys d'ERC" que viuen en "un moment difícil, en un dia difícil i més que en viurem i molts que n'hem viscut per haver judicialitzat la política".

Les paraules de Collboni han sorprès les files republicanes, ja que el PSC fa poc més d'un mes va votar en contra del trasllat dels presos polítics a territori català. I el 17 d'octubre, amb l'empresonament dels Jordis, es van negar a signar una declaració de condemna de l'empresonament.