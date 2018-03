El Gobierno es mofa del ple d'investidura i ressalta el ''nou fracàs'' de l'independentisme

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Méndez de Vigo ha criticat la "maniobra arbitraria" del president del Parlament, Roger Torrent, de convocar el ple d'investidura poques hores abans que diversos diputats, entre ells Turull, haguessin de comparèixer davant del TS.El portaveu ha dit que a Catalunya s'observa d'una banda "molta ideologia que no porta a res, fracàs rere fracàs" de l'independentisme, i de l'altra un govern espanyol que ha apostat "per tornar a la normalitat i solucionar els problemes de les persones".

#1 bejota bcn bcn 23 de març de 2018, 14.45 h Empresaris de Catalunya, organización que agrupa a más de 500 empresas y directivos favorables al respeto a las leyes y al mantenimiento de Catalunya dentro de España, ha manifestado hoy que “usar las instituciones de forma torticera, tal como hace el separatismo, denigra a las mismas y lleva a Catalunya al desprestigio internacional con las consecuencias económicas negativas que eso supone”.

