L'exili de Rovira dona aire a Colau per evitar el fracàs del Tramvia

Colau ha assegurat que la decisió arriba després de veure "coses que mai abans havia vist com tot un grup plorant (en referencia a ERC), gent molt trasbalsada i grups dient que retiraven propostes". "En un exercici de responsabilitat, el més raonable i el més responsable és prendre aquesta decisió", ha conclòs Colau.

Fem un incís al #PleBCN després de conèixer la notícia sobre la @MartaRovira, per solidaritat amb les seves companyes d'ERC, familiars i amics. pic.twitter.com/b69tpkXoKx — Barcelona en Comú (@bcnencomu) 23 de març de 2018

Prèviament, l'alcaldessa ha anunciat que retirava el punt del tramvia, que s'havia de debatre aquest divendres i que no comptava amb els suports necessaris per tirar-ho endavant. "Avui no és el dia d'escenificar baralles", ha reblat Colau.A l'inici del ple i després de la intervenció de la síndica de la ciutat, l'alcaldessa, Ada Colau, ha volgut mostrar el seu "afecte, més enllà de la discrepància" política, cap a ERC.