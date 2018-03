Així anuncia el Parlament que Forcadell, Rovira i Bassa ja no són diputades

Marta Rovira ha anunciat aquest matí, a través d'una carta , que marxava a l'exili, i per tant no ha comparegut amb la resta dels seus companys davant del Suprem.

Aquest mateix divendres, el Parlament ha informat a través d'una piulada que ja no són diputades al Parlament.

