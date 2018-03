Els catalans tornen al carrer: totes les concentracions convocades aquest divendres

Des del col·lectiu 'Despertem la República' han convocat la ciutadania a Barcelona des d'aquest mateix matí. "Fins aquí hem arribat, el poble diu prou", han dit a través de Twitter, cridant la ciutadania a manifestar-se a la Plaça Catalunya.

Contra la repressió d'aquest estat demofòbic tot el suport a @martarovira i a les citades a declarar Preses i exiliades, no estareu soles! I avui... #EstemPreparades A les 19h a Jardinets de Gràcia #TrenquemLesCadenes pic.twitter.com/qY8MWpQTYF

Ja n'hi ha prou!

Avui, passi el que passi, tornarem a sortir al carrer a denunciar la dictadura de l'Estat i a dir SÍ a la República que vam guanyar a les urnes. Tothom al carrer! #RepúblicaARA! pic.twitter.com/KchLF1Cu4L — Assemblea Nacional (@assemblea) 23 de març de 2018



Arreu de Catalunya, la ciutadania es concentrarà davant els ajuntaments a les vuit del vespre.

Entre les set i les vuit , hi ha planificada una altra concentració a la Plaça Catalunya de Barcelona i -més tard de les vuit- hi haurà una marxa fins a la delegació del govern espanyol a Catalunya, on es durien a terme altres actes de protesta. Aquesta darrera manifestació la impulsen l'ANC, l'Òmnium i els CDR.