Llarena emplaça els catalans a la rebel·lió: Turull, Romeva, Rull, Forcadell i Bassa a la presó

Última actualització Divendres, 23 de març de 2018 18:30 h

Llarena ha aprofitat per denegar la llibertat a Jordi Cuixart

Redacció| Catalunya ja té nou presos polítics. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha tornat a situar-se del costat de la Fiscalia per decretar -tal com demanava el ministeri públic- presó incondicional per Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa. Tots, excepte l'expresidenta del Parlament -que va estar una nit a la presó, d'on va sortir sota fiança de 150.000 euros-, havien passat setmanes empresonats i havien abonat una fiança de 100.000 euros per poder sortir en llibertat provisional. Avui mateix, Llarena també els ha encaussat per rebel·lió; així com a altres vuit dirigents independentistes més, inclosos Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.

La decisió ha arribat després d'una vista conjunta d'unes dues hores per revisar les mesures cautelars i -a les 17h- Llarena ha comunicat als encausats que havien de tornar a presó. El dinar d'aquest divendres a prop del Tribunal Suprem, a Madrid, ha estat el darrer moment que han pogut passar amb les seves famílies.Tot i que Forcadell, Bassa i Rovira van deixar ahir dijous l'acta de diputades, el jutge ha coincidit amb la fiscalia en que això no impliqui cap diferència respecte la resta d'encausats. De fet, considera que hi ha risc de reiteració delictiva i de fuga (agreujat -segons ell- per l'anunci de Marta Rovira de marxar a l'exili) de tots ells.Per tercer cop, un jutge condiciona la investidura d'un president de la Generalitat i Jordi Turull no podrà presentar-se demà a la segona votació al Parlament després que al ple d'ahir no ho aconseguís. Tot i que el ple segueix -de moment- convocat, no es podria investir Turull si no hi assisteix.En la mateixa interlocutòria de processament, Llarena ha aprofitat per denegar la llibertat al president d'Òmnium, Jordi Cuixart per -segons ell- un risc de fuga davant la proximitat del judici.