Domènech: ''lamentablement, no es donen les condicions per celebrar el ple de demà"

Turull demana que es mantingui, per dignitat

Redacció| En la primera reacció política des del Parlament als cinc nous presos polítics catalans, el líder dels comuns al Parlament, Xavier Domènech, ha titllat d'"intolerable" la decisió del jutge Pablo Llarena i ha lamentat que ja "no es donen les condicions per celebrar el ple de demà". També ha demanat una resposta "unitària i trasnversal" a la repressió de l'Estat: "el que estem vivint avui no pot ser la derrota d'un país", ha demanat.





Albiol demana per carta a Torrent que desconvoqui el ple



El president del PPC, Xavier García Albiol, ha enviat una carta al president del Parlament, Roger Torrent, demanant-li desconvocar la segona volta del ple d'investidura previst per aquest dissabte. En una piulada a les xarxes socials, el popular ha dit que "un cop conegut que Turull no podrà assistir al ple" li demana a Torrent que desconvoqui el ple "d'acord a l'article quatre de la llei de presidència". Aquest article estableix els procediments de la investidura i en el seu punt quart punt d'aquest article diu que si el candidat no aconsegueix la majoria absoluta en primera volta "es pot sotmetre dos dies després a un segon debat i a una segona votació en què bastarà la majoria simple". Aquesta segona votació està prevista de moment per aquest dissabte a les 11.30 hores.

En aquest sentit, l'advocat de l'encara candidat a president de la Generalitat, Jordi Turull, ha parlat en nom seu i ha expressat que vol que es mantingui el ple "per dignitat". Turull -que demà se sometia a una segona votació al Parlament per saber si podia ser investit en segona volta després de no aconseguir-ho ahir- pensa que "poden empresonar-lo a ell, però no les seves idees".