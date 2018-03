La cruel reacció de Vox a l'empresonament dels presos polítics

"Quan l'estat de dret actua ho fa en benefici de tots els ciutadans", ha dit al sortir del TS. Ha afegit que els líders sobiranistes processats han comès "greus delictes", "formen part d'una organització delictiva" i es mantenia la "possibilitat de fer un cop d'estat i continuar amb el pla secessionista".Per això ha dit que la decisió de Llarena és una satisfacció per a tots aquells "que creuen en la justícia". Ha afegit però que aquesta decisió és provisional i que des de VOX continuaran treballant fins que "s'hagin convertit en sentències condemnatòries definitives". A més, ha alertat que encara que s'hagi enviat a presó provisional aquests polítics "queden els fugats, les estructures i les possibilitats de continuar atemptant contra la unitat d'Espanya i l'estat de dret".Ho ha rematat a Twitter, penjat el següent:

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal