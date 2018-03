[Vídeos] Càrregues dels Mossos d'Esquadra contra els manifestants a Barcelona

No hi ha cap vot

Després de l'acte unitari de rebuig als empresonaments convocat per Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i entitats municipalistes al centre de Barcelona, els manifestants han seguit amb la marxa entre crits de vaga general i cartells amb el lema 'Units contra la repressió'.



Un cop han arribat a l'edifici públic, els manifestants s'han trobat amb un cordó de Mossos d'Esquadra i algunes persones els han esquitxat amb pintura i els han dedicat crits com "no us mereixeu la senyera que porteu" o "ni un pas enrere". Després d'un avís, els agents han carregat. Els serveis d'emergència han hagut d'intervenir per atendre alguns ferits.