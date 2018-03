Rivera utilitza Rovira per enfrontar l'independentisme amb una mentida

A parer del dirigent espanyolista, que intenta enfrontar l'independentisme sense arguments demostrables, el fet que Rovira hagi marxat d'Espanya hores abans de comparèixer davant del Suprem és causa directa que Llarena hagi pres aquesta decisió.Rivera ha afirmat a Twitter: "La fuga de Marta Rovira per fugir de la Justícia provoca la presó preventiva per risc de fuga als exconsellers del govern colpista de Puigdemont".

El PSC ha reiterat que la mesura cautelar de presó preventiva és "desproporcionada" però ha afegit que "el fet que algunes persones encausades hagin defugit l'acció de la justícia pot explicar la decisió judicial". Tot i la seva crítica, el PSC ha expressat que en un estat de dret "amb separació de poders" com l'estatal "cal acatar les decisions judicials que poden ser criticades" i ha manifestat la seva "rotunda oposició a qualsevol vulneració de la legalitat vigent".

La fuga de Marta Rovira para huir de la Justicia provoca la prisión preventiva por riesgo de fuga a los ex consejeros del gobierno golpista de Puigdemont. https://t.co/2meenFMJzB

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal