La Moncloa amenaça amb impugnar una possible investidura de Turull si es tira endavant el ple de demà

23 de març de 2018, 23.28 h

Al final, sembla que tindrà raó la CUP. Facen el que facen com que són jutge i part sempre estaran fora de les seues lleis. Potser cal recordar que Hitler també tenia lleis i legalitats, inclòs, segurament per matar jueus, gitanos i els que fora que no els caigueren bé, igual que fa el llanera. Això si, dintre de les seues lleis. Cal posar la república en marxa de la manera que siga ja. Amb Puigdemont ,naturalment. És l'Honorable President de la República Catalana.