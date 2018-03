Això és el que passarà avui al Ple del Parlament

Última actualització Dissabte, 24 de març de 2018 11:30 h

L'advocat de Puigdemont assegura que el president compareixerà davant de la policia de Finlàndia

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Aquest dissabte a partir de les 11:30 hores es reprendrà el Ple del Parlament. En principi s'hauria de celebrar la segona volta de la investidura de Jordi Turull però la seva condició d'empresonat no ho permetrà, malgrat que ell mateix ha demanat que el ple es mantingui.

Les informacions de les últimes hores apunten però que no hi haurà votació però que els grups sí que aprofitaran la convocatòria per exposar el seu posicionament davant la situació que es viu a Catalunya amb els nous empresonaments. Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa han passat ja la seva primera nit a Estremera i Alcaná Meco després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dictat per a tots ells presó sense fiança.



El president del Parlament, Roger Torrent, llegirà després de la sessió plenària, una declaració institucional a l'Auditori del Parlament en defensa dels principis democràtics i dels drets civils i polítics. Representants de Junts per Catalunya, ERC i la CUP ja han mantingut reunions conjuntes al Parlament per analitzar la situació i preparar el ple d'investidura d'aquest dissabte.

Per altra banda, Ciudadanos ja ha registrat al Parlament a primera hora del matí , la petició de desconvocatòria de manera "immediata i urgent" del ple d'investidura. L'argument del partit taronja és que cal "salvaguardar els drets i les garanties" dels diputats. Els socialistes i el PPC també han demanat la desconvocatòria del ple previst per aquest dissabte.

L'Euroordre arriba a Finlàndia

La Policia de Finlàndia ja ha rebut d'Espanya una sol·licitud per extradir Carles Puigdemont. L'advocat del president, Jaume Alonso-Cuevillas, ha dit que el seu client no té intenció de fugir de cap policia europea i assegura que Puigdemont compareixerà davant de la policia finlandesa.

Carles Puigdemont va arribar dijous a la capital finlandesa on va fer divendres una conferència i tenia previst abandonar el país aquest mateix dissabte per tornar cap a Brussel·les.

Notícies relacionades