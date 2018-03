El republicanisme es mostra unit: ''L'Estat espanyol no podrà ser mai més el dels catalans''

24 de març de 2018, 12.56 h

I vinga a suplantar a la gent. L'estat espanyol, per aquells qui legítimament se sentin catalans, europeus i "espanyols", el podran sentir cm a seu, us agradi, us desagradi o us rebenti. Parleu (i insulteu) EXCLUSIVAMENT EN EL VOSTRE NOM, i.e. "l'estat espanyol no podrà ser mai més dels INDEPENDENTISTES CATALANS", collons!! I ho diu algú a qui li sua la polla Espanya, Groenlàndia, Catalunya, la Terra Alta, el campo de Calatrava o Disneylandia: només hi ha dues ancions: explotadors i explo... Llegir més