Nou ridícul d'Espanya: envien l'euroordre de Puigdemont en castellà

No saben on és Puigdemont

La policia de Finlàndia ja ha rebut tota la informació addicional que havia requerit a Espanya sobre l'ordre europea de detenció contra Carles Puigdemont i ha activat el "procés normal" del mecanisme, que implica que sigui localitzat i posat a disposició judicial per considerar si és o no extradit.En un comunicat, però, la policia finlandesa ha admès que les autoritats desconeixen on és el líder de Junts per Catalunya. "Finlàndia ha rebut una Ordre Europea de Detenció per un ciutadà espanyol que visitava Finlàndia. "Espanya ha ofert la informació addicional requerida dissabte a la tarda", afegeix el comunicat. "En aquests moments, la policia no sap on es troba aquesta persona", precisa el text.