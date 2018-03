El món de la cultura mostra la seva solidaritat amb els presos polítics

24 de març de 2018, 18.41 h

Traducció al romà palatí: "El món de la (sub) cultura subvencionada mostra amb genuflexions a la màfia cony-vergent la seva submissió al Pensament Únic Pujolista recolzant als nazis racistes engarjolats per delictes de lesa humanitat i reconeixent-los com a 'presos polítics'". (Jo conec el cas d'un violador d'ofici marmolista -lògicament i afortunada, engarjolat- que es ventava de ser un "près marmolista", no admitia que se'l titllés de "marmolista près")