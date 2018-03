[Vídeo] Un 'Mosso per la República' critica les càrregues policials del cos d'aquest divendres

Els Mossos van acordonar tot el perímetre de l'illa on hi ha la delegació, a la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria. Es van viure moments de tensió i algunes càrregues amb ferits. Fins i tot, alguns periodistes han estat agredits pel cos policial.

A través d'un vídeo difós al seu compte de Twitter, Donaire assegura que el vídeo l'ha gravat a títol personal però detalla que "el 155 està fent molt de mal" perquè "permet coses com aquestes". Afegeix també que l'aplicació de l'article 155 "permet que hi hagi certs sectors dels mossos que se sentin còmodes".

Donaire exposa que el 155 ha permès també "ficar l'enemic a dins. Inculpen un cos per carregar-se el prestigi que va aconseguir a partir del 17A". "Es carreguen al Major dels Mossos i imposen als que ells volen".

Els mossos i el 155.(Totes les opinions que faig les faig com un ciutadà més i no com un policia) https://t.co/jwRMEN7hl7 — ᗩLᙖᙓᖇTᗟᙢ (@albert_dmcat) 24 de març de 2018

El mosso independentista exposa que "havia de denunciar això" i repeteix que "les càrregues no van ser com havien de ser". Recorda però que "a la BRIMO hi ha grans professionals" tot i que "altres haurien de ser apartats". "Hi ha gent que vol una policia democràtica i no vol una policia com els 'grisos'", conclou.