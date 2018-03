Aquest és l'escenari que deixa l'inusual ple d'aquest dissabte

Última actualització Diumenge, 25 de març de 2018 05:00 h

El compte enrere obliga a buscar un pla D en un termini de dos mesos

Redacció | Aquest dissabte s'havia de celebrar un segon ple per tal d'investir Jordi Turull com a nou president de la Generalitat. Però no ha estat possible. La seva condició d'empresonat no ho ha permès malgrat que ell mateix ha demanat que el ple es mantingués. En el seu lloc els partits han tingut un temps limitat per analitzar i debatre el que s'havia produït en les darreres hores. Tots excepte el PP que ha decidit abandonar l'hemicicle perquè no ha prosperat la seva petició per desconvocar el ple.

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha enviat a presó sense fiança a Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa. I malgrat que no hagi estat possible la celebració del ple d'investidura, el temps ja comença a córrer per tal de buscar un pla D.

El pla A era Carles Puigdemont, el B fou Jordi Sànchez i el C Jordi Turull. L'empresonament dels líders republicans no canvia l'aritmètica però sí que posa més pressió a la data límit per investir president: serà el 22 de maig.



Majoria independentista

El passat 21 de desembre, JxCAT, ERC i la CUP van obtenir un total de 70 escons davant dels 65 de Ciutadans, PSC i Catalunya en Comú - Podem. En aquest context, cal recordar que dos diputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, no poden votar perquè estan exiliats a Bèlgica.



La CUP però no vol "ser còmplice d'una política autonomista. No podem comprar aquesta idea perquè no la compartim", s'ha comentat en més d'una ocasió des de la formació anticapitalista.



Procés acabat

De fet, dijous la CUP ja va donar per acabat el "cicle del procés i les aliances que s'hi han donat i les que hem construït al llarg del procés". "Ens plantegen que fent autonomisme algun dia podrem tornar a la República", va comentar el diputat 'cupaire' Carles Riera. "Nosaltres passem a l'oposició".

Els 'cupaires' han repetit en múltiples ocasions que el seu candidat és Carles Puigdemont i que només votarien a favor d'un altre candidat si l'estratègia que hi ha sobre la taula és fer República.



La proposta de Torrent

El president del Parlament, Roger Torrent, ha proposat però aquest dissabte la creació d'un "front comú en la defensa de la democràcia". Just després de la celebració del ple, i acompanyat per representants de JxCAT, ERC, la CUP i els Comuns, Torrent ha pronunciat declaració institucional a l'Auditori del Parlament en defensa dels principis democràtics i dels drets civils i polítics.

"Emplaço tots els demòcrates d'Espanya, Europa i el món a fer-nos costat. La resposta ha de ser cívica, pacífica, democràtica i massiva. I ha de ser política: ara és l'hora de la política".

El poder de Rajoy

El compte enrere ja ha començat i el president del Gobierno, Mariano Rajoy, podria convocar eleccions per segona vegada a Catalunya. Segons l'article 4.6 de la Llei de Presidència de la mateixa Generalitat, si transcorreguts els dos mesos des de la primera votació d'investidura no s'ha escollit cap candidat o candidata, la legislatura quedarà dissolta de forma automàtica.



D'aquesta manera, el president de la Generalitat en funcions --i amb l'aplicació del 155 això correspondria a La Moncloa-- hauria de convocar eleccions novament en un termini d'entre 40 o 60 dies després de la convocatòria.

