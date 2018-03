Portades: 'El País' assegura que l'independentisme s'ha quedat sense líders ni projectes

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

25 de març de 2018, 11.02 h









Tot, premsa de la caverna subvencionada per la gestaPPo, amb els

diners robats a Catalunya.

No s'ho creuen ni ells.

Que fotin una ullada per la premsa europea, aviam si diu el mateix.

L'ONU primer pal a es--patraña per no respectar els drets a Jordi Sanchez

i no sera l'ultim.