Clara Ponsatí constata que ha pagat un cost que ''hauria evitat si hagués pogut''

25 de març de 2018, 13.59 h

#1 I unaltra cosa és fugir d ela realitat: jugar a fútbol, tocar la pilota amb les mans i, si l'àrbitre et pita falta dir-li "franquista", "autoritari", etc. És el que té viure permanentment en unes colònies d'estiu del putu Cau amb els mosséns nazi - onanistes i pederastes, que us creieu que un cop d'estat és gratis, com l'inocent "boti, boti, espanyulassu de merda qui no boti" de les vostres gimcanes i cagatiós etnocèntrics organitzats pels llobatons dels escoltes cristians.