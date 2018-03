[Vídeo] ''Ens costa trobar gent no-independentista que defensi la situació on estan els nostres pares''

Última actualització Diumenge, 25 de març de 2018 13:00 h

Els fills de Turull, Sànchez i Forn expliquen com estan vivint la situació actual dels seus pares

Redacció | "Jo era la més positiva de la família", ha explicat Laura Turull, la filla de Jordi Turull al Preguntes Freqüents de TV3.

La Laura no s'imaginava que Turull fos enviat a Estremera després del discurs que va pronunciar el seu pare dijous en el ple d'investidura.

Oriol Sànchez --fill de Jordi Sànchez-- i Elisabet Forn --filla de Joaquim Forn-- han visitat el plató de la televisió pública per denunciar la situació actual dels seus pares. Tots tres han comentat que fins ara han notat l'escalf dels catalans però que no noten l'eufòria de les setmanes prèvies a l'1-O.

Durant l'entrevista també han donat a conèixer una nova iniciativa per arribar a transmetre als espanyols la situació dels seus pares i els motius pels quals estan empresonats. Segons han explicat, busquen un perfil d'espanyol no independentista però partidari dels drets humans. Però s'han trobat diversos murs i és que tot i estar-hi d'acord amb el que defensen, no volen participar per por a represàlies.

Un record per als socialistes

"Venen una imatge que ells governaran per tots però desorés no tenen ni la dignitat de girar-se", ha comentat l'Oriol. "Nosaltres també som part de Catalunya".

"Jo no tinc cap retret a cap partit polític, sempre estarem disposats a parlar amb qui sigui", ha explicat la Laura. "L'aplaudiment era simbòlic, una manera que la gent ens donés suport, que els diputats es giressin". "Tothom té humanitat dins seu, potser cal anar a buscar-la però no crec que se sentin còmodes així".