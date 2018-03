Rivera aplaudeix la detenció de Puigdemont a Alemanya

Agents de la policia alemanya han aturat Carles Puigdemont a les 11.09, quan circulava per l'autopista A-7 en direcció sud, just després de passar la frontera alemanya des de Dinamarca.

Rivera s'ha mostrat content per la retenció de la policia alemanya del president. A hores d'ara hi ha certa confusió i s'especula sobre la situació de Puigdemont.Mitjans catalans apunten que està retingut, els espanyols diuen que està detingut i alguns mitjans britànics també assenyalen que està "retingut".

Se acabó la fuga del golpista Puigdemont. Intentar destruir una democracia europea, saltarse las leyes democráticas, romper la convivencia o malversar dinero público para ello no puede gozar de impunidad, la Justicia hace su trabajo. https://t.co/18rvs40rbf

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal