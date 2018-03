Pablo Llarena estaria empadronat a Das

La iniciativa, que ja compta amb més de 24.000 firmes, reclama a la Casa del Comú de Das i al Consell Comarcal de la Cerdanya que adoptin la mesura contra el "veí" del municipi per la "persecució judicial" de l'independentisme català, "empresonant polítics electes".Aquesta però, no ha estat l'única mesura contra la casa del jutge Llarena. La formació política Arran ha pintat aquest diumenge la casa que té en propietat el Jutge Llarena al poble català de Das, a la Cerdanya. S'hi pot llegir "Llarena feixista, ni a Das ni enlloc!"La campanya arriba després que aquest divendres Llarena enviés a presó Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell.

LLARENA FEIXISTA! Ni a Das, ni enlloc! Avui a la matinada hem assenyalat el domicili del Jutge Pablo Llarena a Das, la Cerdanya. Responguem a la seva repressió tantes vegades com faci falta. FEM-LOS FORA! #PrimaveraCatalana pic.twitter.com/niNEHtd8Cw

