Traslladen a Puigdemont al centre penitenciari de la ciutat de Neumünster

25 de març de 2018, 17.17 h

#1 Doncs el teu admirat Heribert Barrera els admirava moltíssim als nazis alemanys. Va estar negociant amb ells per què Catalunya fos una colònia alemana. Ara bé, com que els empresaris alemanys actuals establerts a Catalunya NO són nazis, potser és per això la teva ràbia. Vés a calar foc a veure si t'enxampen i vas a fer-li companyia al fill de puta del Turull, el que ens diu "súbdits" als qui NO som nazis.