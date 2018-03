ANC, CUP i Carod-Rovira demanen fer #PuigdemontPresident

Pressió a ERC de la CUP i ANC

El pressing a ERC també arriba des de l'ANC i de la CUP. Tant l'entitat sobiranista com els anticapitalistes han dir que ara l'opció és investir Carles Puigdemont, el que significa desafiar l'Estat amb una investidura telemàtica. La nova portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha dit que estan "treballant per una resposta coordinada, pacífica i àmplia en la línia del front comú pels drets civils i polítics. No té cap sentit una extradició per uns delictes inventats que evidencien persecució política".

Josep Lluís Carod-Rovira ha fet una piulada que podria iniciar el pressing ERC per a fer president Carles Puigdemont. Una investidura que no va ser possible setmanes enrere i que va fer buscar un altre candidat, que fou Jordi Sánchez. Ara, l'expresident d'Esquerra demana que es faci president el gironí suggerint que "deixem els experiments" i es faci efectiva una investidura per al candidat "més conegut internacionalment i l'únic que té majoria al Parlament i el que representa millor l'oposició a l'Espanya autoritària".