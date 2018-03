Minut a minut de les concentracions d'aquest diumenge

Convocatòries oficials dels CDR:



Concentració a les delegacions del govern espanyol a les 19h



BARCELONA - Carrer Mallorca, 278 + 16h #Canaletes

GIRONA - Avinguda 20 de Juny, 2 ja hi són!

TARRAGONA - Plaça de la Imperial Tàrraco, 3

LLEIDA - Plaça de la Pau, 1 — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) 25 de març de 2018

La convocatòria però és a les 19 hores a les diferents subdelegacions del Gobierno de Tarragona, Lleida i Girona i també a la Delegació de Barcelona. Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat centenars de persones –xifra que va en augment-, a la rambla de Canaletes en la que serà una llarga tarda de mobilitzacions."Llibertat presos polítics", "És Puigdemont, el nostre president" o "Aquesta Europa és una vergonya" són algunes de les consignes que s'han cridat per denunciar la situació dels consellers i diputats encausats i del president cessat pel 155, Carles Puigdemont, detingut aquest diumenge per les autoritats alemanyes. La marxa ha enfilat el passeig de Gràcia en direcció a la seu del Parlament Europeu, on s'ajuntarà amb la concentració convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).