Allau de firmes (45.000) per a demanar a la ministra de justícia alemanya que deixi en llibertat Puigdemont

25 de març de 2018, 19.10 h

#2 La guerra te l'hauran declarat a tu, pallasso, Jo (i molts catalans més) ens estem descollonant de què la SenseDepilar Rahola digués "Puigdemnot és el putu amo!" i estem bevent cava per celebrar que el feixisme NO queda impune. Parla per tu i pels de la teva puta corda, perquè t'agradi, et desagradi o (tan de bo) et rebenti, SOC CATALÀ.