Pot el passat nazi condicionar la decisió de la justícia alemanya?

Última actualització Diumenge, 25 de març de 2018 18:55 h

Alemanya ha demanat perdó fins a 3 vegades a Catalunya, Espanya mai

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Lluís Companys va ser detingut per la policia militar alemanya, la Wehrmachti, i va ser entregat a les autoritats franquistes a Espanya. Un cop a Madrid, se li van obrir diligències per "ser el President de la Generalitat, ministre de la República i responsable dels fets realitzats a Catalunya". Després de diversos interrogatoris, el 3 d'octubre va ser traslladat al Castell de Montjuïc a Barcelona per fer-li un consell de guerra sumaríssim sense garanties processals i, com s'ha demostrat posteriorment, de forma il·legal. Fou afusellat el 15 d'octubre de 1940.

Passats 87 anys, la història es repeteix. Espanya embogida en recerca i captura d'un president electe català. La diferència és que Alemanya ja no és un règim nazi sinó una democràcia consolidada i amb un sistema judicial que ofereix moltes més garanties que l'espanyola.

De fet, el precedent de Companys podria ser un element que podria afectar directament a la sensibilitat de la justícia alemanya. És més, les institucions alemanyes han demanat fins a 3 vegades perdó a Catalunya per la detenció i entrega del polític català. La primera va ser l'any 1970 concedint una indemnització mensual de mil marcs a la vídua de Companys, Carme Ballester. La segona fou el 1990 i ho va fer el mateix president Helmut Kohl a la Generalitat. Cal dir que aquell mateix any, França també va demanar perdó als catalans a través del president François Mitterrand. Els dos països van tornar a demanar perdó l'any 2008 a través dels seus cònsols a Barcelona, on es va assumir l'atrocitat dels seus antecessors i on es va demanar restituir l'honor a Companys.

Notícies relacionades