[Video] Arrenquen l'estanquera i hissen una estelada al consolat alemany de Barcelona

Última actualització Diumenge, 25 de març de 2018 19:45 h

La manifestació es converteix en una concentració al final del carrer Marina

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Milers de persones protesten aquest diumenge a la tarda pel centre de Barcelona per demanar a Alemanya i a Europa que no entreguin Carles Puigdemont a la justícia espanyola. La protesta, que també reclama la llibertat dels presos polítics, ha arrencat poc abans de les cinc de la tarda a Canaletes, ha avançat cap a la seu de la Comissió Europea de Barcelona, al passeig de Gràcia i ja s'està concentrant la gent davant del consolat alemany a les zones de les Torres Mapfre.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes alemanya, bandera, consolat, estanquera, estelada, estelades, manifestacio

Els manifestants fan crides a la vaga general, coregen lemes com "Puigdemont el nostre president" o "Aquesta Europa és una vergonya" i molts d'ells llueixen fotografies de l'expresident. La protesta està encapçalada per una pancarta on s'hi pot llegir "Llibertat presos polítics". També hi ha crits dirigits als Mossos directament com "el vostre conseller és a la presó".

Tot just a dos quarts de vuit de la tarda, un grup de persones ha arrencat la bandera espanyola i ha hissat l'estelada que ha quedat onejant just al costat de la bandera germana. El moment ha estat celebrat per a tothom, un gesti simbòlic que aquí podeu veure:



Atenció! Brutal: Hissen una estelada davant el consolat d'Alemanya a Barcelona, vídeo d'ara mateix! pic.twitter.com/nz5lCdAq2R — Gerard Sesé (@gerardsese) 25 de març de 2018

Notícies relacionades