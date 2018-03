La CUP-CC s'ofereix per entrar a la Mesa per investir Puigdemont

Finalment la CUP-CC vol denunciar la violència policial dels Mossos viscuda aquest diumenge a Barcelona i vol reiterar el seu suport a les mobilitzacions republicanes i antirepressives així com amb les persones detingudes.

Davant la situació d'emergència nacional la CUP-CC està disposada des d'ara mateix a incorporar-se a la Mesa del Parlament per a investir @KRLS

Així mateix la CUP-CC sha posat a disposició de tots els actors polítics democràtics per articular una proposta de Pacte Nacional pels Drets Civils i Polítics i aturar el país per denunciar l'Estat d'Excepció que viu Catalunya

