Última actualització Diumenge, 25 de març de 2018 22:20 h

Insta Europa a actuar davant els "moments més foscos de la democràcia a Catalunya i Espanya"

Redacció| El president del Parlament, Roger Torrent, ha fet avui una crida a la "calma" i a la "responsabilitat de tothom" per afrontar un dels "moments més foscos de la democràcia a Catalunya i el conjunt d'Espanya". En un breu discurs aquesta nit, ha instat l'independentisme a actuar amb "intel·ligència col·lectiva": "Catalunya necessita la fermesa, el compromís, la dignitat i la diversitat d'aquest Parlament. Posem-hi unitat, aparquem les discrepàncies, construïm amb esperança", ha dit.

Milers de persones s'han manifestat avui arreu del país contra la detenció del president Carles Puigdemont a Alemanya, només dos dies després que la justícia espanyola empresonés cinc dirigents independentistes. Aquesta "escalada de vulneracions democràtiques" -segons Torrent- l'ha emplaçat a demanar la creació d'un "front comú per les llibertats civils i polítiques". A partir de demà, començarà a treballar amb partits, sindicats, entitats i organitzacions rellevants per una sortida "conjunta i unitària".



El president del Parlament s'ha dirigit també a Europa per demanar que actuï per salvaguardar els seus "fonaments" i que reaccioni al cas català, "un laboratori per poder perseguir la dissidència arreu". Ha tornat a recordar-los que les respostes dels catalans a la repressió han estat i han de ser "democràtiques, cíviques i transversals i necessàriament pacífiques"; dirigint-se a tots els defensors de la democràcia i les llibertats sigui quina sigui la seva "opció”.



Per a Torrent, el que ha passat els darrers tres dies representa un "cop gairebé definitiu a la democràcia espanyola". "Amb aquestes accions no s'està perseguint només a persones, sinó que s'està segrestant el conjunt de la voluntat del poble de Catalunya, expressada a les urnes", ha sentenciat per enviar el seu “escalf” a les famílies dels presos i els exiliats.